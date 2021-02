Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean aura le dernier mot…

Publié le 21 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur de la Juventus alors que le PSG aimerait s’entendre avec Everton pour faire de son prêt un transfert définitif, Moise Kean aurait le loisir de faire son propre choix en fin de saison. Explications.

À l’approche du mercato estival, Moise Kean disposerait de trois options concrètes pour la suite de sa carrière. Prêté par Everton sans option d’achat pour la totalité de la saison, l’international italien pourrait rester au PSG où il se plairait selon son frère Giovanni. Cependant, au vu des demandes d’Everton au niveau de l’indemnité du transfert qui serait susceptible de s’élever à 70M€ d’après Fabrizio Romano, l’affaire semble à ce jour loin d’être entendue au PSG. D’autant plus que la Juventus serait prête à rapatrier son ancien attaquant.

Au coeur d’une bataille à trois, Moise Kean tranchera !