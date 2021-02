Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle à 80M€...

Publié le 20 février 2021 à 3h45 par A.M.

Très intéressant depuis le début de saison, Moise Kean est prêté sans option d'achat avec le PSG. Et si les Parisiens veulent le recruter, il faudra payer le prix fort.

« La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique ». Après la victoire contre le FC Barcelone (4-1), Moise Kean a évoqué son avenir. Il faut dire que l'attaquant italien, auteur d'une excellente saison, est prêté sans option d'achat par Everton, et le PSG pourrait être tenté de négocier en fin de saison son transfert définitif.

Pour Kean, ce sera 80M€

Mais afin d'y parvenir, il faudra y mettre le prix. Et pour cause, Everton réclamerait 80M€ pour lâcher son attaquant en fin de saison selon les informations de Fabrizio Romano. Une somme qui semble bien évidemment rédhibitoire pour le PSG dans le contexte actuel d'autant plus que Moise Kean, recruté pour 35M€ par le Toffees sortait d'une saison dans la peau d'un remplaçant sous les ordres de Carlo Ancelotti...