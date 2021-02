Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 70M€ de Leonardo totalement chamboulé par Messi ?

19 février 2021

Le PSG se retrouve au coeur d’un dilemme en marge du prochain mercato dans lequel Moise Kean ferait partie intégrante. Néanmoins, ce dossier serait considérablement influencé par la colossale opération Lionel Messi. Explications.

Dans les ultimes heures du mercato estival, le PSG bouclait l’arrivée de Moise Kean par le biais d’un prêt après avoir trouvé un terrain d’entente avec Everton. Dans cet accord convenu avec les dirigeants des Toffees , Leonardo n’était pas parvenu à inclure une option d’achat dans le prêt d’une saison. Moise Kean quittera le PSG si la situation restait inchangée d’ici le mois de juin. Sur le plateau de son Here We Go Podcast, Fabrizio Romano révélait cette semaine que Carlo Ancelotti n’avait pas baissé les bras pour l’international italien sur qui il compterait beaucoup en marge de la saison prochaine. « Carlo Ancelotti est un grand fan de Moise Kean, à mon avis Everton compte faire de Moise Kean sa star pour la prochaine saison. ». En outre, le journaliste de Sky Sport assurait que pour satisfaire les dirigeants d’Everton, le PSG devrait débourser la somme de 70M€ aux Toffees concernant l’indemnité du transfert. Cependant, hormis le prix de l’opération, le PSG verrait un cador européen devenir une véritable menace.

La Juventus, un danger pour le PSG avec Kean !

Pour JuveNews , le frère de l’attaquant du PSG nommé Giovanni Kean, expliquait récemment qu’un retour de l’Italien à la Juventus n’était pas une option à écarter pour son avenir, lui qui a été formé à la Vieille Dame. « Il est resté en bons termes avec la Juventus et j’espère le revoir en Italie, même s’il est heureux actuellement à Paris ». Ce vendredi, Tuttosport en a rajouté une couche sur l’intérêt de la Juventus pour son ancien buteur en révélant que les dirigeants bianconeri prévoiraient de remédier à leurs problèmes dans le secteur offensif en rapatriant l’attaquant du PSG. Un prêt serait l’option privilégiée des décideurs turinois qui resteraient en embuscade dans cette opération et suivraient avec attention l’évolution des progrès du PSG dans le dossier Moise Kean alors que le Paris Saint-Germain travaille sur un projet colossal qui devrait dicter son projet mercato : Lionel Messi.

Lionel Messi barrerait toute opération pour Moise Kean !