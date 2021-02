Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévoit déjà un gros coup pour cet été !

Publié le 19 février 2021 à 14h45 par T.M.

Ayant quasiment acté la prolongation de Neymar et travaillant sur celle de Kylian Mbappé, Leonardo ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et pour le PSG, d’autres gros coups seraient attendus.

Pas épargné par la crise financière occasionnée par le coronavirus, le PSG et Leonardo ont dû faire avec des moyens limités pour recruter ces derniers mois. Et bien que le contexte n’ait pas évolué favorablement, la tendance pourrait bien être différente lors du prochain mercato estival. En effet, à Paris, on pourrait réaliser de très gros coups. Les premiers ? Les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Alors que le nouveau contrat du Brésilien serait quasiment acté, en ce qui concerne le Français, la confiance augmenterait de plus en plus au PSG. Et après ? Selon les informations d’ Eurosport UK , Leonardo prévoirait bien d’autres gros coups.

Vers un transfert définitif pour Moise Kean ?

Et après Neymar et Kylian Mbappé, la priorité de Leonardo se nommerait… Moise Kean. Réalisant une excellente saison au PSG, le buteur italien est seulement prêté, sans option d’achat, par Everton. Alors qu’il est donc prévu qu’il retrouve les Toffees à la fin de la saison, le média britannique annonce que Leonardo prévoirait de conserver Kean. Pour cela, n’ayant pas d’option d’achat, il faudra toutefois négocier avec Everton. Et cela pourrait coûter cher. Dernièrement, Fabrizio Romano avait notamment évoqué un prix de 60-70M€.