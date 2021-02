Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est toujours en danger pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG fait actuellement couler beaucoup d’encre, les deux parties n’auraient trouvé aucun accord et poursuivent leurs discussions en coulisses. Rien n’est encore joué…

Interrogé au micro de RMC Sport mardi dernier après son triplé XXL contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (4-1), Kylian Mbappé laissait planer un gros doute sur son avenir au PSG : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais (…) C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », indiquait l’attaquant français sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir encore du pain sur la planche dans ce dossier.

Aucun accord entre le PSG et Mbappé

Comme l’a indiqué le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, aucun accord n’a été trouvé à ce jour entre le clan Mbappé et le PSG, et les discussions se poursuivent en coulisses entre les deux parties. En clair, la situation est encore loin d’être réglée pour l’international français, qui reste courtisé par plusieurs cadors étrangers comme le Real Madrid et Liverpool.