Mercato - PSG : Une avancée imminente pour l’avenir de Mbappé ? La réponse !

Publié le 21 février 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les différentes parties dans cette optique.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière à Paris cette saison. En effet, faute de prolongation d’ici l’été prochain, le club de la capitale n’aura d’autre choix que de le vendre à ce moment-là afin de ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard. Mais avant ce scénario catastrophe, le PSG fait tout son possible pour convaincre son attaquant de 22 ans de parapher un nouveau bail. Pour l’heure, comme il l’a signifié à plusieurs reprises, Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision au sujet de son avenir et demande encore un temps de réflexion. Et visiblement, cette tendance annoncée en publique est bien réelle…

Les discussions continuent entre Kylian Mbappé et le PSG

En effet, d’après les informations dévoilées par Julien Maynard ce dimanche, aucun accord n’aurait encore été trouvé entre l’entourage de Kylian Mbappé et le PSG. Pour autant, les discussions en coulisses se poursuivraient dans le cadres d’échanges cordiaux et réguliers. Reste maintenant à savoir si ceux-ci déboucheront sur un accord pour une prolongation de contrat au cours des prochaines semaines à l’image de celle de Neymar qui serait imminente.