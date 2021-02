Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt doit-il licencier Jacques-Henri Eyraud ?

Publié le 21 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le divorce est totalement consommé avec les supporters pour qui la notion de supporters devrait être réécrite selon Jacques-Henri Eyraud et son initiative Agora OM, Frank McCourt doit-il remercier le président de l’Olympique de Marseille selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Et si Jacques-Henri Eyraud avait creusé sa propre tombe ? Alors qu’il ne disposait pas d’une belle réputation auprès des supporters de l’OM, le président du club phocéen a présenté avec son directeur général Hughes Ouvrard l’initiative Agora OM lundi. Le DG de l’Olympique de Marseille expliquait dans un communiqué publié sur le site officiel du club que cette démarche visait à ne plus jamais voir des débordements comme ceux survenus à la Commanderie ou centre Robert Louis-Dreyfus. « Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques ». Que ce soit au niveau de la mairie de Marseille via le maire Benoît Payan ou encore du sénateur des Bouches-Du-Rhône Jeremy Bacchi, on s’oppose totalement à cette initiative et demande même la vente de l’OM et de ce fait le départ de Jacques-Henri Eyraud. Une volonté partagée par les supporters de l’OM.

Frank McCourt ne veut pas se séparer d’Eyraud malgré la bronca extérieure !