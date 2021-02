Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme blocage à venir pour la vente de l’OM ?

Publié le 21 février 2021 à 16h45 par H.G.

Alors qu’Al-Walid Ben Talal aimerait acheter l’OM, le montant que ce dernier serait prêt à débourser pourrait ne pas être suffisante pour convaincre Frank McCourt de vendre l’écurie phocéenne.

Depuis maintenant plusieurs mois, la question d’une vente de l’OM revient fréquemment dans l’actualité. Cependant, jusque-là, Frank McCourt et son entourage ont toujours démenti la possibilité que l’écurie phocéenne change de propriétaire. Malgré cela, les rumeurs persistent, notamment celles annonçant un intérêt de la part du prince et homme d’affaire saoudien Al-Walid Ben Talal. Ce dernier discuterait avec les prioritaires actuels de l’OM afin de racheter le club, qui est actuellement engluée dans une crise sportive dans un contexte où le torchon brûle entre la direction et les supporters. Cependant, malgré des discussions en coulisses, la vente de l’OM risquerait d’avoir de grandes difficultés à aboutir dans la mesure où Al-Walid Ben Talal ne se montrerait pas suffisamment offrant au regard du contexte actuel à Marseille et en Ligue 1 avec la crise des droits tv.

« Je n'affirme pas que ces difficultés soient un frein définitif à la perspective d'une vente »