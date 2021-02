Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, Harry Kane… Leonardo est dos au mur !

Publié le 21 février 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Paris Saint-Germain souhaiterait renouveler le contrat de Kylian Mbappé, les dernières nouvelles au sujet de ce dossier ne sont pas vraiment positives pour le club de la capitale. Et il semble en aller de même avec Harry Kane, annoncé comme figurant sur les tablettes parisiennes dans l’optique de remplacer le Français en cas de départ.

Leonardo aurait réussi une partie de la mission qui lui a été confiée cette saison. En effet, tandis que l’état-major du PSG souhaite que Neymar et Kylian Mbappé prolongent leur bail à Paris qui expirent le 30 juin 2022, le directeur sportif parisien toucherait au but avec l’international brésilien de 29 ans. En effet, Marcelo Bechler et d’autres médias par la suite ont annoncé qu’un accord a été trouvé entre Neymar et le PSG pour une prolongation de quatre ans. Désormais, il ne manquerait plus que quelques détails à régler pour que l’annonce officielle soit effectuée par les pensionnaires du Parc des Princes. Seulement voilà, si l’avenir du numéro 10 parisien serait scellé du côté de la capitale française, la donne serait radicalement différente en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Aucun accord ni aucune offre contractuelle pour Kylian Mbappé !

« C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », a confié Kylian Mbappé ce mardi après son triplé inscrit au Camp Nou face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (victoire 4-1 des Parisiens). Le message est une nouvelle fois clair : le droitier de 22 ans souhaite encore s’accorder un temps de réflexion avant de trancher sur son avenir. Seulement voilà, le temps presse pour Paris, qui doit être rapidement fixé pour savoir si oui ou non il faudra vendre le Français cet été pour ne pas prendre le risque qu’il parte librement dans un an. Sauf que pour l’heure, rien n’aurait véritablement avancé dans le dossier. Effectivement, à en croire les informations dévoilées par Julien Maynard ce dimanche, aucun accord n’aurait encore été trouvé entre l’entourage de Kylian Mbappé et le PSG dans l’optique d’une prolongation. Pire encore, malgré des échanges courtois et réguliers, aucune proposition contractuelle n’aurait été transmise à l’ancien joueur de l’AS Monaco pour l’instant.

Harry Kane ciblé pour remplacé Kylian Mbappé, mais…