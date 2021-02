Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoigne lourd de sens sur les intentions de McCourt pour la vente de l’OM !

Publié le 21 février 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors que Frank McCourt a démenti à plusieurs reprises les rumeurs selon lesquelles il souhaiterait vendre de l’OM, la réalité serait bien différente du discours tenu publiquement par le priorité de l’écurie phocéenne.

Le sujet revient fréquemment depuis maintenant plusieurs mois : Frank McCourt va-t-il se séparer de l’Olympique de Marseille ? Tandis que l’écurie phocéenne traverse une grave crise sportive et que le torchon brûle plus que jamais entre les supporters et la direction actuelle présidée par Jacques-Henri Eyraud, de nombreux supporters marseillais espèrent voir l’OM être vendu à un nouveau propriétaire. Et si Frank McCourt a toujours démenti vouloir se séparer de l’écurie marseillaise, Ben Jacobs assure que des discussions régulières ont lieu en ce sens en coulisses et que l’homme d’affaire américain serait bel et bien prêt à écouter des offres.

« Plusieurs sources sur place m'ont affirmé qu'il pourrait écouter certaines offres »