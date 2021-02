Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt a déjà réglé un sujet très chaud !

Publié le 21 février 2021 à 4h30 par T.M.

A Marseille, l’avenir de Jacques-Henri Eyraud est au centre des débats. Une question à laquelle Frank McCourt a déjà répondu.

Président de l’OM depuis 2016 et le rachat de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud ne fait aujourd’hui plus l’unanimité sur la Canebière. Depuis plusieurs semaines désormais, les fans phocéens réclament le départ du dirigeant. Alors que la colère ne fait qu’augmenter, Eyraud est toujours là et il devrait l’être encore prochainement malgré cette pression. En effet, Frank McCourt aurait clairement tranché : son président ne partira pas.

« Frank McCourt lui a renouvelé sa confiance il y a dix jours »