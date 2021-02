Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès envoie un énorme message à Dimitri Payet !

Publié le 21 février 2021 à 15h00 par A.M.

Vivement critiqué depuis le début de saison, Dimitri Payet peut toutefois compter sur le soutien de Pierre Ménès, qui ne tarit pas d'éloges pour le numéro 10 de l'OM après le nul contre le FC Nantes (1-1).

Depuis le début de saison, Dimitri Payet est vivement critiqué pour son niveau de jeu, mais également son hygiène de vie. Son poids fait notamment débat d'autant plus que ses prestations ne suivent pas alors qu'il a prolongé son bail jusqu'en 2024 l'été dernier. Cependant, après son but contre le FC Nantes qui permet à l'OM d'éviter une défaite (1-1), Pierre Ménès tient à rappeler que l'ancien joueur de l'ASSE est de loin le plus talentueux à Marseille.

Pierre Ménès défend Dimitri Payet