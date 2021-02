Foot - OM

OM : La satisfaction de Payet après le nul contre Nantes

Publié le 20 février 2021 à 19h50 par La rédaction mis à jour le 20 février 2021 à 19h59

Ce samedi, l’OM et le FC Nantes n’ont pas su se départager sur la pelouse de la Beaujoire (1-1). Après la rencontre, Dimitri Payet a quand même tenu à exprimer sa satisfaction.