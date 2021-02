Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel aurait un incroyable projet en tête dans le dossier Haaland ?

Publié le 21 février 2021 à 20h00 par D.M.

Erling Braut Haaland ne manquerait pas de prétendants et notamment en Angleterre. Récemment nommé entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel rêverait d’attirer l’international norvégien, mais aussi Jadon Sancho, sous contrat avec le Borussia Dortmund.

Auteur de prestations majuscules depuis le début de la saison, Erling Braut Haaland devrait être au cœur de l’actualité durant ces prochains mois. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien figurerait sur les tablettes de plus grandes équipes européennes à l’instar du Real Madrid. A la recherche de sa nouvelle tête de gondole, Florentino Perez surveillerait la situation d’Haaland et pourrait même tenter de l’attirer dès le prochain mercato estival. Par ailleurs, le joueur, natif de Leeds, serait également ciblé par plusieurs formations de Premier League.

Tuchel voudrait réunir Sancho et Haaland à Chelsea