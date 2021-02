Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guardiola, Bielsa... Cette énorme sortie sur Jorge Sampaoli !

Publié le 22 février 2021 à 13h10 par A.M.

Futur entraîneur de l'OM, le style de Jorge Sampaoli est semblable à celui de Pep Guardiola selon Adil Rami qui a évolué sous les ordres de l'Argentin au Séville FC.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est depuis longtemps la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas. Et Pablo Longoria semble avoir obtenu gain de cause puisque le technicien argentin est plus proche que jamais de rejoindre le club phocéen. En fin de semaine, Jorge Sampaoli pourrait officiellement être intronisé comme entraîneur de l'OM. Et Adil Rami, qui a évolué sous ses ordres au Séville FC lors de la saison 2016-2017, la seule expérience de Sampaoli en Europe, valide cette piste en comparant l'Argentin à Pep Guardiola.

«Je sais qu'il y a du Guardiola chez Sampaoli»