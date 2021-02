Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli devrait débarquer plus vite que prévu !

Publié le 22 février 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM et Jorge Sampaoli ont enfin trouvé un accord, le technicien argentin pourrait même débarquer dès vendredi dans la citée phocéenne pour prendre ses quartiers.

Jorge Sampaoli à l’OM, ça brûle ! La Provence a en effet confirmé la tendance qui avait déjà été annoncée par le10sport.com le 17 février dernier et annonçant un accord entre le technicien argentin et le club marseillais, qui était en quête du successeur d’André Villas-Boas depuis le début du mois de février. Sampaoli devra donc signer un contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM, et son arrivée pourrait même être actée plus rapidement que prévu…

Sampaoli à Marseille dès vendredi ?