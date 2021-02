Mercato - OM : Le clan Sampaoli confirme la tendance pour son arrivée !

Foot - Mercato - OM

Pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied, l'OM a choisi de se tourner vers Jorge Sampaoli. Selon son entourage, le technicien argentin pourrait poser ses valises à la Commanderie en fin de semaine.

Mis à pied pour ses propos à l'encontre de sa direction lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas a été remplacé provisoirement par Nasser Larguet. En attendant l'arrivée du successeur officiel de son technicien portugais, la direction de l'OM a décidé de faire confiance au directeur de son centre de formation. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria a déjà déniché le futur entraineur de l'OM. Il s'agit de Jorge Sampaoli. En effet, selon nos informations du 17 février, le Head of Football marseillais est tout proche de trouver un accord avec le coach argentin. D'ailleurs, Jorge Sampaoli pourrait prendre les rênes de l'OM à partir de vendredi.

D'après les indiscrétions de Simone Rovera, divulguées lundi soir, Jorge Sampaoli, qui vient officiellement de quitter l'Atlético Mineiro, serait plus que jamais en route vers l'OM. A en croire l'entourage de l'Argentin, il pourrait s'envoler vers Marseille dès vendredi. A suivre...

Dans son entourage on parle de un possible départ vendredi, mais ce n’est pas encore sûr...La seule certitude c’est que Sampaoli a quitté Atletico Mineiro ce soir (et va s’engager avec l’OM...)#TeamOM https://t.co/HPSTZQPSWd