Mercato : Avec Mbappé et Neymar, le PSG a-t-il besoin de Lionel Messi ?

Publié le 23 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG est proche du but pour la prolongation de Neymar, Kylian Mbappé pourrait également répondre favorablement aux approches de sa direction si ses exigences étaient respectées. De quoi s’interroger sur l’éventuel recrutement de Lionel Messi…

Neymar ne s’en cache pas, il est heureux à Paris et au PSG. Lors de sa dernière prise de parole le 31 janvier dernier dans l’émission Sept à Huit , l’international brésilien avait clairement laissé entendre qu’il voulait prolonger son bail, courant actuellement jusqu’en juin 2022 : « Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG ». Leonardo est donc proche de boucler l’une de ses priorités, mais un gros dossier reste ouvert. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat, Kylian Mbappé se montre de son côté bien plus mesuré pour son avenir. « C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait le Français au micro de RMC Sport après la victoire du PSG à Barcelone (4-1). Kylian Mbappé souhaite prendre son temps, alors que les discussions se poursuivent avec l’état-major parisien. Alors qu’un départ semblait probable l’été prochain, Foot Mercato a finalement révélé ce lundi que le champion du monde tricolore était ouvert à l’idée de prolonger, sous certaines conditions. Bien conscient que le contexte actuel ne permet pas au Real Madrid ou à un autre club de débourser une grosse somme pour s’attacher ses services, Kylian Mbappé pourrait rester au PSG à condition d’obtenir un salaire égal à celui de Neymar, estimé à 3.06M€ bruts par mois, et de disposer d’un bon de sortie quand il le souhaitera. Si Leonardo parvenait à trouver un accord avec le Bondynois, cela serait un coup de maître, tant le duo Neymar/Kylian Mbappé semblait destiné à se séparer à l’été 2021, mais quid de Lionel Messi ?

Messi au PSG, une si bonne idée ?