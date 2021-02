Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Ronald Koeman sur le recrutement du Barça !

Publié le 23 février 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de bon nombres de joueurs ces derniers temps en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Ronald Koeman estime qu’il est précipité d’aborder ce sujet pour l’heure.

Le FC Barcelone est au beau milieu d’une saison délicate. Occupant actuellement la troisième position au classement de LaLiga derrière le Real Madrid et le leader qu’est l’Atlético de Madrid, l’écurie catalane est également en très mauvaise posture en Ligue des Champions après sa défaite 4-1 au Camp Nou face au PSG pour le compte des huitièmes de finale allers. En conséquence, il est clair que le FC Barcelone devra renforcer son effectif pour retrouver la place sportive qui est la sienne la saison prochaine. Dans cette optique, bon nombres de noms sont associés au Barça ces derniers temps, d’Eric Garcia à David Alaba en passant par Erling Braut Haaland.

« Nous devons attendre le nouveau président »