Mercato - Barcelone : Un surprenant candidat se positionne pour la succession de Koeman !

Publié le 23 février 2021 à 10h00 par D.M.

Annoncé comme l'un des possibles successeurs de Ronald Koeman au poste d'entraîneur du FC Barcelone, Francisco Javier García Pimienta s'est exprimé sur la possibilité de diriger l'équipe première.

Le 7 mars prochain, les socios éliront le prochain président du FC Barcelone. Toni Freixa, Joan Laporta et Victor Font sont encore en course pour occuper ce poste et les trois hommes continuent d’enchaîner les entretiens à la presse afin d’exposer leur projet. Lors des interviews, il est question évidemment de l’avenir de Lionel Messi, mais aussi de Ronald Koeman. Nommé au poste d’entraineur du FC Barcelone l’été dernier, le technicien néerlandais pourrait bien quitter le club catalan à l’issue des élections, alors que le nom de Xavi revient avec insistance. Certains candidats avaient également pour projet de proposer le poste à Francisco Javier García Pimienta

« Je travaille pour être prêt au cas où le club aurait besoin de moi »