Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un message clair pour Messi !

Publié le 22 février 2021 à 17h15 par A.M.

Candidat à l'élection présidentielle du FC Barcelone, Victor Font assure qu'il fera tout son possible pour conserver Lionel Messi dont le contrat prend fin en juin prochain.

L'avenir de Lionel Messi sera l'enjeu principal de la prochaine direction du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain et sa prolongation ne semble pas avancer, quelques mois après avoir réclamé son départ. Par conséquent, les candidats à la présidence du Barça évoquent régulièrement la situation de La Pulga . C'est encore une fois le cas de Victor Font.

Victor Font veut conserver Lionel Messi