Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Mbappé et Haaland affolent les candidats à la présidence du Barça !

Publié le 22 février 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que les élections pour la présidence du FC Barcelone auront lieu le 7 mars prochain, le recrutement est au cœur des projets des candidats. Mais tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. Quand Toni Freixa promet Kylian Mbappé et Erling Haaland, Victor Font refuse de faire miroiter de faux espoirs aux Socios.

Le FC Barcelone s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. En effet, le 7 mars, des élections permettront de déterminer le nouveau président blaugrana qui succèdera à Josep Maria Bartomeu, qui a quitté ses fonctions suite à une motion de censure. Dans cette optique, trois candidats sont en lice : Victor Font, Toni Freixa et Joan Laporta. Plusieurs sujets sont au cœur de leurs projets, mais tous sont directement impactés par la crise économique qui frappe tout particulièrement le Barça dont les dettes s'envolent. Résultat, l'avenir de Lionel Messi ainsi que le recrutement sont les principales préoccupations des Socios et donc des candidats à la présidentielle du FC Barcelone. Et le moins que l'on puisse dire c'est que leurs discours divergent.

Freixa y croit pour Haaland et Mbappé

Dernier dans les sondages, Toni Freixa tentent de séduire les socios . Et quoi de mieux que de promettre un recrutement XXL ? Au micro d' El Mon , diffusé sur la RAC1 , il explique ainsi avoir trouvé une solution pour résoudre les problèmes économiques du Barça et ainsi réaliser un grand mercato. Toni Freixa assure ainsi avoir « conclu un accord d'intention avec un investisseur qui apportera 250M€. » Suffisant selon lui pour recruter « trois cracks différents, deux en attaque et un en défense, ce qui nous permettra de rivaliser à nouveau au plus haut niveau . » Sans vouloir entrer dans les détails, Toni Freixa explique ne pas vouloir donner « les noms des joueurs concernés tant que nous ne les aurons pas signés, car ils peuvent intervenir dans notre négociation ». Une promesses qu'il ne tiendra que quelques secondes puisque dans la foulée il lâche une bombe, assurant qu'il « est possible de recruter Haaland et Mbappé ». Rien que ça.

Victor Font calme tout le monde