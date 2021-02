Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman sait à quoi s'en tenir pour son avenir au Barça !

Publié le 22 février 2021 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que son avenir au FC Barcelone s’écrit en pointillés, Ronald Koeman saurait d’ores et déjà ce que l’élection présidentielle du club catalan prévue le 7 mars prochain lui réservera.

Arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman est arrivé dans l’optique de démarrer un nouveau cycle au FC Barcelone. Seulement voilà, les choses ne se passent pas comme escompté pour l’heure. En effet, le club catalan est trop inconstant cette saison et a déjà laissé filer plusieurs points en Liga, où il n’occupe que la troisième position au classement. Et en Ligue des Champions, la situation est plus que délicate dans la mesure où le Barça s’est incliné 4-1 au Camp Nou face au PSG en huitième de finale aller la semaine dernière. Les espoirs de qualification pour les quarts de finale de la compétition européenne sont minces, chose n’a fait qu’accentuer les doutes entourant la figure de Ronald Koeman, et ce à deux semaines de l’élection présidentielle des Blaugrana .

Seul Toni Freixa garantit la continuité de Ronald Koeman au FC Barcelone