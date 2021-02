Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 22 février 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors qu'il suscite l'intérêt du FC Barcelone depuis un an, Lautaro Martinez aurait finalement l'intention de prolonger son contrat avec l'Inter Milan.

Le FC Barcelone prépare déjà sa stratégie pour le prochain marché des transferts, et le but serait d'ajouter un nouvel attaquant d'envergue à l'effectif de Ronald Koeman. L'une des pistes évoquées depuis environ par par les dirigeants du Barça mènerait à Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan. Pour autant, cette possibilité semble aujourd'hui de plus en plus hypothétique...

Une clause de sortie fixée à 111M€ ?