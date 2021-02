Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 22 février 2021 à 9h15 par Th.B.

Annoncé au Real Madrid ou encore à Liverpool, Kylian Mbappé ne pourrait pas quitter le PSG autrement qu’en quittant le club de la capitale libre de tout contrat à l’été 2022.

Ces derniers temps, l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Que ce soit dans la presse, sur celles du directeur sportif du PSG Leonardo et même sur celles du principal intéressé. Pour RMC Sport , dans la foulée de son triplé inscrit au Camp Nou face au FC Barcelone mardi soir (4-1), Kylian Mbappé laissait planer le doute concernant son avenir au PSG, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. « C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ». Le Real Madrid ne perdrait pas espoir et serait prêt à tenter sa chance auprès du PSG si Mbappé choisissait de ne pas prolonger son contrat d’après Duncan Castles. Néanmoins, ce serait peine perdue.

Pas de fenêtre de tir pour un transfert cet été