Mercato - LOSC : Un nouveau gros départ se profile pour Galtier...

Publié le 23 février 2021 à 0h30 par A.M.

Moins utilisé cette saison, Jonathan Ikoné est toutefois toujours suivi sur le marché. L'ancien joueur du PSG serait notamment dans le viseur des deux clubs de Milan.

Arrivé au LOSC en 2018 en provenance du PSG, Jonathan Ikoné s'est rapidement imposé dans le projet lillois. Homme de base de Christophe Galtier, le natif de Bondy a impressionné aux côtés de Nicolas Pépé, Victor Osimhen ou encore Jonathan Bamba. Régulièrement convoité les saisons précédentes, Jonathan Ikoné est toutefois resté au LOSC. Confronté à une grosse concurrence dans son secteur de jeu, l'ancien Parisien est toutefois toujours suivi sur le marché.

Ikoné au cœur du derby de Milan ?