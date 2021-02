Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible menace plane sur cet international français !

Publié le 22 février 2021 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il est grande difficulté au FC Barcelone cette saison, Clément Lenglet pourrait finir par se voir indiquer la porte de sortie s’il ne redresse pas la barre rapidement.

Arrivé en provenance du Séville FC en 2018, Clément Lenglet avait profité des blessures à répétition de Samuel Umtiti pour s’installer dans le onze du FC Barcelone. L’international français était alors l’auteur de solides performances, et sa place dans l’équipe type n’était aucunement contestée. Seulement voilà, depuis maintenant plusieurs mois, le gaucher de 25 ans a perdu de sa superbe. Et pour cause, Clément Lenglet enchaine désormais les bourdes et les mauvaises performances. Comme l’a expliqué SPORT ce lundi, cette méforme serait avant tout due à une perte totale de sa confiance en lui depuis l’humiliation infligée au FC Barcelone par le Bayern Munich lors du Final 8 de la Ligue des Champions le 14 août dernier à Lisbonne (8-2).

Clément Lenglet poussé vers la sortie l’été prochain ?