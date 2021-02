Foot - Mercato

Mercato : Jan Oblak prêt à quitter l’Atletico ? Sa réponse !

Publié le 22 février 2021 à 21h50 par La rédaction

Portier de renom, Jan Oblak ne manque pas de faire parler de lui sur et en dehors du terrain, et particulièrement lors de la période du mercato estival. Satisfait à l’Atletico de Madrid, Oblak ne se ferme aucune porte.