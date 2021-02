Foot - Mercato

Mercato : La grosse annonce de la Juventus sur l’avenir de Dybala !

Publié le 22 février 2021 à 21h20 par La rédaction

Lié au PSG ces derniers mois, Paulo Dybala pourrait finalement prolonger son contrat à la Juventus comme le directeur sportif de la Vieille Dame l’a assuré.