Mercato - PSG : Leonardo pourrait perdre une nouvelle pépite pour 0€ !

Publié le 22 février 2021 à 22h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Soumaila Coulibaly pourrait quitter le PSG cet été pour s’engager en faveur du Borussia Dortmund.

L’été dernier, le PSG a de nouveau assisté aux départs de deux pépites : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, partis respectivement au Bayern Munich et à l’AS Saint-Etienne. Leonardo souhaitait pourtant absolument conserver ces joueurs, qui étaient parvenus à obtenir du temps de jeu avec l’équipe première. Le directeur sportif du PSG est désormais observé de près dans sa gestion des jeunes, puisque le club de la capitale a vu partir de nombreux espoirs depuis l’arrivée des Qataris. Actuellement, le dossier Kays Ruiz préoccupe le PSG, puisque le milieu passé par le centre de formation du FC Barcelone arrive en fin de contrat et semble proche d’un départ, mais il n’est pas le seul.

Le BVB veut chiper un jeune du PSG