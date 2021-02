Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman... L'amusante sortie de Luis Suarez sur son départ !

Publié le 23 février 2021 à 14h00 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez a rejoint l'Atlético lors du dernier mercato estival. Interrogé sur son départ, El Pistolero a envoyé un message fort à Lionel Messi, avant d'égratigner Ronald Koeman.

Alors que Ronald Koeman ne comptait pas sur lui, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Transféré à l'Atlético, El Pistolero a laissé derrière lui son grand ami Lionel Messi. Interrogé par France Football sur son départ du Barça, Luis Suarez a reconnu que Lionel Messi lui manquait énormément. Et s'il pense manquer également à La Pulga , le nouveau protégé de Diego Simeone est parfaitement conscient qu'il n'est pas regretté par Ronald Koeman.

«Au-delà du joueur que tout le monde connait, c'est Leo, mon ami, qui me manque»