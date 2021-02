Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est remercié pour le départ de Luis Suarez !

Publié le 23 février 2021 à 7h30 par Th.B.

Poussé vers la sortie comme un malpropre par le FC Barcelone l’été dernier, Luis Suarez fait les beaux jours de l’Atletico de Madrid. De quoi permettre à Jan Oblak de s’enflammer pour le choix du Barça.

Dans la foulée de la nomination de Ronald Koeman et de la volonté du technicien néerlandais de voir un nouveau vent souffler du côté du FC Barcelone, Luis Suarez a été incité à aller voir ailleurs à l’instar d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal notamment. Son départ du FC Barcelone, ou plutôt la manière dont il a eu lieu a particulièrement dérangé celui que l’on surnomme El Pistolero comme ce dernier l’a souligné lors d’un entretien accordé à France Football. « Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils me disent que j'étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d'une grande équipe. C'est ça qui m'a déplu » . Et ses 16 buts en 25 apparitions avec l’Atletico de Madrid depuis le début de la saison peuvent permettre au FC Barcelone de nourrir des regrets quant à leur décision de se séparer du buteur uruguayen. Nouveau coéquipier de Luis Suarez à l’Atletico, Jan Oblak n’en revient toujours pas que le Barça ait laissé filer un joueur de son envergure, mais ne boude pas son plaisir d’évoluer à ses côtés.

« Je suis heureux qu'ils l'aient laissé partir »