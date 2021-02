Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce forte de Luis Suarez sur l'arrivée de Griezmann

Publié le 23 février 2021 à 10h30 par A.D.

En difficulté lors de ses débuts au Barça, Antoine Griezmann semble retrouver peu à peu des couleurs. Ancien coéquipier du Français, Luis Suarez s'est livré sur son intégration.

Transféré de l'Atlético au FC Barcelone à l'été 2019, Antoine Griezmann a totalement manqué ses premiers pas au sein du club blaugrana. Alors qu'il a vécu une première saison compliquée, le champion du monde français semble avoir inversé la vapeur ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé à Luis Suarez. Parti du Barça l'été dernier pour s'engager en faveur de l'Atlético, El Pistolero a lâché ses vérités sur l'intégration d'Antoine Griezmann en Catalogne.

«Ce n'est pas facile d'arriver au Barça et de maintenir le même niveau de performance»