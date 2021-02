Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit un incroyable message pour Luis Suarez !

Publié le 23 février 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone a donc fait partir Luis Suarez. Un choix qui profite aujourd’hui à l’Atlético de Madrid et les Colchoneros s’en réjouissent.

Suite à la claque reçue contre le Bayern Munich, le FC Barcelone a souhaité débuter un nouveau chapitre. Et sous l’impulsion de Ronald Koeman, un grand ménage a été opéré. L’un des gros choix de l’été a notamment été le départ de Luis Suarez. Après 6 ans en Catalogne, l’Uruguayen a été prié de prendre la porte et de se trouver un nouveau club. Un feuilleton qui a fait énormément parler au Barça et finalement, Suarez a rebondi à l’Atlético de Madrid où il marche sur l’eau depuis le début de la saison. D’ailleurs, chez les Colchoneros, Jan Oblak n’a pas caché sa joie de compter sur El Pistolero actuellement, remerciant d’ailleurs le FC Barcelone pour cela.

« Très content que le Barça l’ait laissé partir »