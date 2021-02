Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa prolongation, Neymar se serait fixé un énorme objectif !

Publié le 23 février 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que Neymar va poursuivre l’aventure au PSG, il souhaite être entouré des meilleurs et cela passerait notamment par la prolongation de Kylian Mbappé.

Leonardo touche visiblement au but dans l’un de ses dossiers prioritaires. Depuis plusieurs semaines, le directeur sportif du PSG s’est lancé dans une vaste opération prolongations et d’ici peu, c’est Neymar qui devrait parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale. Alors que cela était établi comme une priorité, cela serait quasiment acté : le Brésilien va signer un nouveau contrat de 4 avec le PSG et cela pourrait être annoncé prochainement. Mais Leonardo n’en aurait pas fini avec ses priorités puisqu’il veut désormais en faire avec Kylian Mbappé. Et pour cela, il pourra compter sur l’aide de Neymar.

Neymar veut continuer avec Mbappé !