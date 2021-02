Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau dossier XXL activé par Leonardo ? La réponse !

Publié le 23 février 2021 à 11h45 par A.C.

En Angleterre, on a récemment annoncé un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Hector Bellerin, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023.

Le poste de latéral droit a longtemps été un problème pour le Paris Saint-Germain. Un problème qui semblait avoir été réglé avec Alessandro Florenzi. Prêté par l’AS Roma, l’Italien a fait des débuts tonitruants... avant de peu à peu rentrer dans le rang. Ses errements défensifs sont en effet pointés du doigt depuis quelques mois et au sein du PSG, on aurait décidé de passer à l’action. CBS a en effet annoncé que Leonardo aurait coché le nom d’Hector Bellerin, dont le contrat avec Arsenal se termine en juin 2023. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup, puisque le FC Barcelone observerait également Bellerin, qui a d’ailleurs été formé à La Masia avant de s’expatrier en Premier League.

Le PSG pas vraiment intéressé par Bellerin ?