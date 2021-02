Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez tape du poing sur la table après son départ !

Publié le 23 février 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

En opération dégraissage l'été dernier, le FC Barcelone a poussé Luis Suarez vers la sortie. Alors qu'il a posé ses valises à l'Atlético de Madrid, El Pistolero est revenu sur les conditions difficiles de son départ, avant de se livrer sur son choix de rejoindre les Colchoneros.

Pas du tout satisfait de sa saison 2019-2020, le FC Barcelone a décidé de faire un grand ménage dans son organigramme et son effectif. En ce qui concerne ses hommes de terrain, le club catalan s'est débarrassé d'une pluie de joueurs. En effet, Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton), Arthur Melo (Juventus) ou encore Arturo Vidal (Inter) ont été poussés vers la sortie par leur direction et ont été contraints de changer de club lors du dernier mercato estival. Devenu indésirable pour le Barça, Luis Suarez n'a pas du tout apprécié la manière dont il a été traité avant de rejoindre l'Atlético. Vexé, El Pistolero est revenu sur les dessous de son départ, n'hésitant pas à pointer du doigt le comportement des hautes sphères catalanes à son égard.

«La seule chose qui m’a dérangé, c’est la manière»

« Si je ne voulais pas partir de Barcelone ? Au Barça, les circonstances ont évolué. Le club avait besoin de changements. Et je l’ai accepté. La seule chose qui m’a dérangé, c’est la manière, car j’ai toujours essayé d’être à la hauteur du club, de donner le meilleur de moi-même. Ce n’est pas facile d’être au Barça pendant six ans et de se maintenir au niveau qui était le mien. Je pense que je méritais un certain respect sur la manière de me dire que l’on ne voulait plus de moi. C’est une décision que je n’ai pas pu empêcher. J’ai senti que l’on ne comptait plus sur moi, alors, avec ma fierté, je me suis dit que j’allais continuer à démontrer ce que je vaux. C’est pourquoi l’idée d’aller à l’Atlético, une équipe compétitive m’a plu » , a précisé Luis Suarez lors d'un entretien accordé à France Football . Contraint de quitter le Barça, Luis Suarez a décidé de migrer vers Madrid du côté de l'Atlético. Un choix que l'international uruguayen a fait seul, et sans demander l'aval du FC Barcelone, comme il l'a clairement expliqué durant la même interview.

«Je mérite un certain respect et le droit de prendre la décision que je veux»