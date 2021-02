Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Première désillusion pour Sampaoli avec Florian Thauvin ?

Publié le 23 février 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Florian Thauvin court jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jorge Sampaoli ne devrait pas côtoyer longtemps l’attaquant français. Un profil qu’il risque pourtant de beaucoup apprécier selon Adil Rami…

Au même titre que Jordan Amavi et Valère Germain, Florian Thauvin arrivera en fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Et le club phocéen étant dans l’incapacité de lui proposer une prolongation digne de ce nom, l’international français devrait partir libre, d’autant que le Milan AC et le FC Séville semblent très intéressés par son profil et auraient déjà pris position dans ce dossier. Jorge Sampaoli, sur le point de débarquer à l’OM, aurait pourtant beaucoup apprécier une longue collaboration avec Thauvin comme l’estime Adil Rami sur RMC Sport .

« Le style de joueur que Sampaoli apprécie »