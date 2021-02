Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maracineanu, Philippe… La classe politique se mobilise pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé verra son contrat au Paris Saint-Germain expirer le 30 juin 2022, la classe politique française prend position pour que l’international français poursuive sa carrière en Ligue 1.

Arrivé en provenance de l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et pour cause, tandis que son contrat expirera dans moins d’un an et demi, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts s’il n’a pas prolongé d’ici-là. Cas contraire, les pensionnaires du Parc des Princes s’exposeraient au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard, et ce dans un contexte où il est annoncé avec insistance dans les viseurs du Real Madrid et de Liverpool. Mais en attendant l’échéance du prochain mercato estival, le PSG travaille d'arrache-pied afin de convaincre Kylian Mbappé de poursuivre sa carrière dans les rangs du club de sa ville natale. Pour l’heure, ce dernier demande encore un temps de réflexion, comme il l’a fait savoir la semaine dernière au sortir du match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (victoire 4-1 des Parisiens) au cours duquel il a inscrit un triplé au Camp Nou, une première depuis 1997.

Roxana Maracineanu veut que Kylian Mbappé poursuive son aventure au PSG

Et en coulisses, le PSG pousserait fort pour que Kylian Mbappé paraphe un nouveau bail. En ce sens, Fabrizio Romano a annoncé ce lundi que des négociations ont lieu depuis des mois en coulisses, même si aucun accord n’a encore été trouvé. Néanmoins, même si le dossier traine en longueur, un certain optimisme serait présent en interne, Nasser Al-Khelaïfi étant pleinement impliqué pour s’assurer que ce nouveau contrat satisfera pleinement le droitier de 22 ans. Et dans son travail de persuasion vis à vis de Kylian Mbappé, le PSG a dernièrement reçu l’appui de la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu. En effet, invitée au micro de franceinfo , cette dernière a alors demandé au Champion du monde 2018 de rester à Paris : « Cela fait du bien de le voir jouer comme ça. Bien sûr je lui dis : Kylian, reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça, on a besoin de toi. Le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi. Les jeunes sportifs, les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples et des modèles ».

« Bien sûr que j'aimerais qu'il reste », clame Edouard Philippe