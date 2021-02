Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est interpellé par... le gouvernement !

Publié le 21 février 2021 à 3h15 par A.M.

Ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé lui demande de rester au PSG où son contrat court jusqu'en juin 2022.

Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé fait grandement parler de lui pour son avenir, et encore plus depuis sa prestation exceptionnelle contre le FC Barcelone (4-1). Concrètement, soit il prolonge, soit il part cet été afin d'éviter de quitter le PSG libre. Invité à commenter la situation du Champion du monde. Roxana Maracineanu a une idée sur la question.

Maracineanu veut que Mbappé reste au PSG