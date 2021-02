Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Départ, Équipe de France... L'avenir de Zidane déjà tout tracé ?

Publié le 23 février 2021 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 23 février 2021 à 19h01

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait finalement honorer son contrat malgré les nombreuses rumeurs apparues dernièrement dans la presse espagnole. Une situation parfaite pour voir le Français prendre ensuite la succession de Didier Deschamps chez les Bleus.

Ce mercredi, le Real Madrid disputera son huitième de finale aller de Ligue des champions face à l’Atalanta. Une confrontation très attendue et dont l’issue est imprévisible, tant la Casa Blanca a été capable du meilleur comme du pire ces derniers mois. Le club espagnol est en effet passé tout proche d’une élimination historique dès les phases de poules de la compétition, de quoi placer Zinedine Zidane dans une situation inconfortable. Longtemps intouchable au Real Madrid, l’ancien numéro 10 n’échappe désormais plus aux critiques, et ses choix sont régulièrement remis en cause par la presse espagnole, qui n’hésite pas à spéculer sur son avenir. Un temps annoncé sur le départ en plein milieu de la saison, Zinedine Zidane aurait désormais l’assurance de rester sur le banc de touche merengue jusqu’à l’été prochain, où la direction fera à ce moment-là le point sur la situation de son entraîneur, sous contrat jusqu’en 2022. Des spéculations qui ont fait sortir Zidane de son flegme légendaire au début du mois : « Dès qu'on perd ou qu'on fait match nul, je dois partir, s’était emporté le Français. Je ne suis pas content, et je suis même très énervé, parce que je pense que je ne mérite pas un tel traitement. (…) Il faut nous laisser travailler. » Depuis ce coup de gueule, le Real Madrid a enchaîné les victoires et s’est relancé dans la course au titre en Espagne, avec 3 points de retard sur l’Atlético de Madrid, qui compte toutefois un match en moins. Assez pour permettre au coach du Real de sauver sa tête à l’issue de la saison ?

Une dernière année au Real Madrid pour Zidane…

D’après les informations divulguées par Eduardo Inda ce lundi soir dans El Chiringuito , cela ne devrait en réalité n'avoir aucune conséquence sur l’avenir de Zidane. D’après le directeur d’ OK Diario , Florentino Pérez aurait en effet déjà tranché pour l’avenir du Ballon d’Or 1998 : « Le club a décidé que l’année prochaine, peu importe ce qui arrive, Zidane continuera comme l’entraîneur du Real Madrid. C’est une grande décision. Peu importe ce qui arrive contre l’Atalanta ou au retour, c’est l’intention du club. Le président souhaite qu’il continue ». Malgré des désaccords passés, Florentino Pérez et Zinedine Zidane entretiennent une relation forte qui semble indéfectible, permettant ainsi au tacticien de 48 ans d’entrevoir une nouvelle saison à la tête du Real Madrid. De plus, la révolution attendue et désirée dans la capitale pourrait avoir du mal à voir le jour dès le prochain mercato estival, en raison la crise persistante du Covid-19. L'intérêt de nommer un nouvel entraîneur deviendrait alors moins pertinente dans ce contexte. À plus long-terme, l’avenir de Zidane semble en tout cas écrit d’avance.

… Avant de prendre les Bleus ?