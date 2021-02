Foot - Mercato - OM

Mercato : Arabie Saoudite, McCourt... La vente de l'OM se complique sérieusement !

Publié le 23 février 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Il y a un peu plus de deux semaines, plusieurs informations concernant la vente de l'OM ont affolé les supporters. Mais depuis, les démentis se sont enchaînés, notamment du côté du club phocéen, mais pas seulement.

« Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens ». Avec cette petite phrase, Thibaud Vézirian a lâché une bombe concernant la vente de l'OM. Selon lui, Frank McCourt a accepté de vendre le club à Kingdom Holding Company, l'entreprise du prince saoudien Al-Walid bin Talal. Tout semblait bouclé et un communiqué devait officialiser cette vente. Seul problème, cela fait plus de deux semaines que Thibaud Vézirian a dévoilé son information, et rien ne se passe. Les démentis se sont même enchainés, notamment dans l'entourage d'Al-Walid bin Talal. « Le prince est à mille lieues de ces rumeurs virales, et si l’on devait réagir à chaque rumeur le concernant, ce serait un travail à plein temps », confiait ainsi l'un de ses conseillers à Challenge . Et ce ne sont pas les seuls démentis.

L'OM n'en démord pas : le club n'est pas à vendre

En effet, au sein même de la direction de l'OM, on s'évertue à démentir les rumeurs de vente. Au cours d’une visioconférence avec les responsables d’OM Nation, Hugues Ouvrard a fait une annonce claire sur l’avenir du club phocéen : « Ce club n’est pas à vendre. Et il n’a jamais reçu la moindre offre, le moindre mail, le moindre message, ni venant d’Arabie Saoudite, ni venant de Tunisie ou d’ailleurs ». Et Frank McCourt lui-même ne cesse de marteler qu'il souhaite rester à l'Olympique de Marseille. Sa volonté n'est pas de partir malgré la situation. Ce mardi, l' AFP a d'ailleurs contacté le Bostonien qui a une nouvelle fois assuré qu'il ne comptait pas vendre l'OM. Un nouveau démenti très clair concernant l'avenir du club phocéen.

«Il y a beaucoup de fantasmes»