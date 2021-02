Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt persiste et signe pour la vente de l’OM !

Publié le 23 février 2021 à 16h10 par T.M.

Si les rumeurs d’une vente de l’OM se multiplient encore et toujours, du côté de Frank McCourt, la position est toujours la même : un départ n’est pas prévu.

Depuis l’été dernier, le feuilleton de la vente de l’OM fait parler. Toutefois, ce dossier a pris une ampleur bien différente ces dernières semaines. En effet, alors que les rumeurs se faisaient de plus en plus nombreuses, Thibaud Vézirian avait lâché une véritable bombe, assurant que la cession de l’OM était réglée et que Frank McCourt allait très rapidement passer la main au prince saoudien, Al-Walid Bin Talal. De quoi enflammer la Canebière où les supporters n’attendent qu’une chose actuellement : le départ de McCourt.

McCourt s’accroche à l’OM !