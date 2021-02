Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Al Walid Bin Talal, McCourt... Cette nouvelle bombe sur une vente de l'OM !

Publié le 22 février 2021 à 21h15 par D.M.

Depuis plusieurs semaines, l'actualité marseillaise est marquée par la possible vente de l'OM. Alors qu'une arrivée d'Al Walid Bin Talal est évoquée depuis plusieurs mois, le journaliste Romain Molina a jeté un froid sur ce dossier.

« Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) A Noël, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il y a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » déclarait il y a quelques semaines Thibaud Vézirian, laissant entendre que l’OM devrait passer sous pavillon saoudien. Propriétaire du club marseillais, Frank McCourt a, depuis, démenti ces informations, mais les rumeurs sur la possible vente de l’OM continuent d’être au cœur de l’actualité et de passionner les supporters phocéens.

Rien de concret entre l'OM et l'Arabie Saoudite selon Molina