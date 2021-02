Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour un énorme coup à 0€ !

Publié le 23 février 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom de David Alaba en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale serait désormais passé à l’action dans ce dossier.

Il sera sans doute l’une des meilleures opportunités à saisir sur le marché des transferts l’été prochain. Et pour cause, arrivant au terme de son contrat au Bayern Munich le 30 juin prochain, David Alaba a annoncé dernièrement qu’il quittera le club bavarois. L’international autrichien souhaite relever un nouveau challenge, et cela a conduit de nombreux prétendants à se positionner sur le dossier. Ainsi, le Real Madrid et le FC Barcelone sont annoncés avec insistance sur ses traces, tandis que le PSG est prêt à sauter sur l’opportunité de recruter David Alaba si l’occasion se présente comme le10sport.com vous l’a révélé.

Le PSG a transmis une offre formelle à David Alaba !

Et visiblement, cette occasion semble s’être présentée pour le club de la capitale française ! En effet, à en croire les informations dévoilées par Christian Falk ce mardi, qui confirme l’intérêt parisien à l’égard du natif de Vienne, le PSG aurait formulé une première proposition à David Alaba afin de le convaincre de rejoindre ses rangs. L’option de rallier les pensionnaires du Parc des Princes est donc bel et bien possible pour l’actuel joueur du Bayern Munich. Reste maintenant à savoir si sa préférence ira au Real Madrid, au FC Barcelone, au PSG ou aux autres clubs anglais également sur ses traces. À suivre…