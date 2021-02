Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay aura un choix colossal l’été prochain !

Publié le 23 février 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Memphis Depay figure toujours sur les tablettes du FC Barcelone. Mais d’autres options tout aussi prestigieuses sont également plausibles pour l’attaquant néerlandais, qui aura donc l’embarras du choix…

Memphis Depay et l’OL, c’est bientôt la fin ! Comme l’a récemment confirmé l’attaquant hollandais dans un live avec ses abonnés sur Instagram, il quittera effectivement le club rhodanien, mais n’a pas encore fait son choix pour autant : « Je n’ai pas encore pris de décision pour la saison prochaine. Ce n’est pas ma préoccupation actuelle, c’est la première fois que je ne sais pas où je jouerais la saison prochaine », a indiqué Depay. Passé tout proche d’un transfert au FC Barcelone l’été dernier, il avait finalement été contraint de rester à l’OL où il réalise d’ailleurs une saison XXL. Et une question revient donc en boucle à son sujet : dans quel club évoluera-t-il la saison prochaine ?

4 pistes sont possibles pour Memphis Depay !

Ce mardi, le Daily Mirror fait le point sur l’avenir de Memphis Depay, et évoque pas moins de quatre points de chute plausibles pour le joueur de l’OL. On y retrouve bien évidemment le FC Barcelone, qui cible le joueur avec insistance depuis l’été dernier et entend bien sûr revenir à la charge dans les mois à venir, d’autant qu’il sera cette fois-ci disponible pour 0€. Mais Depay aurait également la cote en Premier League où Liverpool pourrait tenter de le recruter, Jürgen Klopp étant en quête d’un renfort offensif d’expérience pour les Reds . Le Mirror évoque également l’idée d’un retour… à Manchester United, où il n’avait pourtant pas laissé un souvenir flamboyant entre 2015 et 2017. Et enfin, comme la presse italienne ne cesse de le répéter depuis plusieurs semaines, la Juventus Turin en pince également pour Memphis Depay, qui aura donc l’embarras du choix l’été prochain !

