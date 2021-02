Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme projet offert à Ronald Koeman ?

Publié le 23 février 2021 à 14h30 par A.C.

A Barcelone, où aucun véritable président n’a encore été élu, on aurait un plan précis pour sortir de la crise.

On ne sait plus où donner de la tête au FC Barcelone, qui traverse une des pires crises de son histoire. Depuis le départ de Josep Maria Bartomeu le 27 octobre dernier, l’un des plus grands clubs du monde se retrouve sans président et sans véritable direction ! Des élections étaient prévues le 27 janvier dernier, mais elles ont été finalement reportées pour cause de Covid-19. Un virus qui d’ailleurs n’arrange pas les choses, puisque le Barça est comme la plupart des clubs européens dans une situation économique catastrophique. Sur le terrain, les choses ne vont pas mieux. Le Barça est en effet quatrième de Liga actuellement, à cinq points du Real Madrid et à huit de l’Atlético de Madrid, leader du championnat. En Ligue des Champions, les hommes de Ronald Koeman sont sortis deuxièmes du groupe G derrière la Juventus de Cristiano Ronaldo, contre qui ils ont essuyé une cinglante défaite (0-3). Le huitième de finale aller face au Paris Saint-Germain (1-4), puis le récent match nul en Liga contre Cadix (1-1), n’ont fait qu’empirer les choses.

Koeman à la tête de la révolution barcelonaise