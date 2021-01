Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme mea culpa de Bartomeu !

Publié le 15 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le FC Barcelone traverse une période de turbulences depuis plusieurs mois, Josep Maria Bartomeu, président démissionnaire, reconnait avoir une part de responsabilité.

Depuis maintenant 3 ans, le FC Barcelone multiplie les échecs en Ligue des Champions. En 2018, les Blaugrana ont connu une terrible remontada face à l’AS Rome, en 2019, c’était face à Liverpool et l’été dernier, c’est le Bayern Munich qui a humilié le club catalan. Pour le Barça, cette claque face aux Bavarois a d’ailleurs été la goutte de trop. En effet, suite à cette catastrophe, Josep Maria Bartomeu, alors président, a décidé d’entamer une grande révolution pour entamer un nouveau chapitre. Mais le désormais ex-patron barcelonais reconnait que cela était trop tard.

« Ma principale erreur »