Mercato - ASSE : Les confirmations de l’ASSE dans le dossier Mostafa Mohamed

Publié le 15 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Jean-Luc Buisine, le chef du recrutement de l’ASSE, s’est exprimé sur le dossier Mostafa Mohamed. Confirmant l’enchaînement des événements révélé par le10sport.com.

Interrogé par le média FilGoal , Jean-Luc Buisine, le directeur de la cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne, a fait le point sur le dossier Mostafa Mohamed, l’avant-centre égyptien de Zamalek, pour qui les Verts ont ouvert une négociation officielle : « Les négociations se sont arrêtées mais à l'initiative de Zamalek. Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord. Nous étions parvenus à un accord pour recruter Mostafa Mohamed sur un contrat qui s'étend sur 4 ans et demi. Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur Claude Puel, et il est convaincu que ce que ce dernier peut donner une impulsion à sa carrière pour jouer à l'avenir en Premier League. Mais les négociations sont maintenant au point mort . »

Les confirmations de Buisine