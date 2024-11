Kylian Mbappé : Un mensonge révélé en direct sur TPMP !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la victoire de l’équipe de France face à l’Italie, Mike Maignan, gardien des Bleus, a posté un message sur ses réseaux sociaux pour démentir tout conflit avec Kylian Mbappé. Le portier du Milan AC dit-il pour autant la vérité à ce propos ? Selon les dires de Gilles Verdez, cela ne serait absolument pas le cas.

Star de l’équipe de France, Kylian Mbappé ferait de moins en moins l’unanimité dans le vestiaire des Bleus. Et parmi les détracteurs du joueur du Real Madrid, il a été expliqué que Mike Maignan serait l’un des plus virulents. Il a ainsi été régulièrement question de tensions entre les deux hommes dernièrement et ce conflit entre Mbappé et Maignan continue encore de faire parler.

« Il n'y a aucun problème entre Kylian et moi »

Mais voilà que Mike Maignan a tenu à démentir tout ce qui peut se dire concernant de potentielles tensions avec Kylian Mbappé. En effet, dans une story sur Instagram, le gardien du Milan AC et de l’équipe de France, a été très clair, assurant : « Toujours rétablir la fierté et la vérité. Il n'y a aucun problème entre Kylian et moi. N'utilisez pas des noms à tort pour du buzz ou pour autre chose ».

« Il y a un gros problème entre les deux »

Il n’y aurait donc aucun problème entre Mike Maignan et Kylian Mbappé. Toutefois, le gardien du Milan AC ne penserait pas réellement ce qu’il a écrit sur ses réseaux sociaux. Aurait-il donc menti ? C’est ce qu’a balancé Gilles Verdez sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, assurant : « Mike Maignan a fait un post sur Instagram en disant « il n’y a aucun problème entre Kylian et moi ». Pourquoi il a fait ça ? C’est parce que réellement Maignan, c’est celui qui s’oppose à Mbappé. Il faut prendre évidemment à rebours tout ça, il est obligé de le faire officiellement. Mais il y a un gros problème entre les deux ».